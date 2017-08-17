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Fatsa'ya meydan açılıyor

- Dördüncü binanın yıkımı başladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projesi için dördüncü binanın yıkımına başlandı.

Fatsa ilçesine yakışır bir meydan inşa etmek için engellerden birinin daha ortadan kaldırıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "30 milyon TL'ye Fatsamıza yapacağımız meydan projemiz kapsamında, kamulaştırmasını tamamladığımız üçüncü binanın yıkımını bir süre önce tamamlamıştık. Şimdi dördüncü binanın yıkımına başladık. İnşallah en kısa zamanda diğer binanın da yıkımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Meydanla ilgili bir taraftan binaların yıkım çalışmaları devam ederken diğer taraftan da uygulama projesi için hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Fatsa Cumhuriyet Meydanımız yeni hâliyle birlikte Karadeniz sahil yolu güzergâhı üzerinde en önemli alanlarımızdan biri olacak. Meydan yapılacak alandaki binaların yıkımı devam ederken, teknik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Meydan uygulama projemizi, Eylül ayında hazır hâle getirerek son görselleri kamuoyuyla paylaşacağız. Daha sonra inşallah projemizin ihalesini gerçekleştirerek yapım işlerini başlatacağız" şeklinde konuştu.

(AA-SLH-Y)



17.08.2017 15:21:00 TSI

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