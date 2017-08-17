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Darıca Belediyesi'nin oyuncuları milli takımda

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:21
Darıca Belediyesi'nin oyuncuları milli takımda
Darıca Belediyesi'nin oyuncuları milli takımda

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nden beş sporcu milli formayla madalya şansı arayacak.
Son Dünya ve Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan, Avrupa ikincisi ve Balkan Şampiyonu Meryem Mazlum, K. Efe Egemen, M. Oğuz Şahin ve Yiğit Oruçoğlu uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecekler. Eray Şamdan ile Meryem Mazlum 15 Ağustos'ta diğer milli takım sporcuları ile birlikte kampa girerken, Fas'ta yapılacak olan Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler. Ekim ayında İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonasında da yine Eray şandan 60 kg da Türkiye'yi temsil edecek.
24-27 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak olan Karadeniz ve Hazar ülkeleri Karate Şampiyonasında ise Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nden K.Efe Egemen, M. Oğuz Şahin ve Yiğit Oruçoğlu Türkiye'yi yıldız milli takımında temsil edecek.
(MG-GY-Y)

17.08.2017 15:21:12 TSI
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