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Malatya'da yön bilgilendirme levhaları yerleştiriliyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçeler ile bağlı mahallelerde trafik yön bilgilendirme levhalarının montajı ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Ulaşım Planlaması kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, şehir merkezinde ve ilçelerde önemli çalışmaların yapılıyor.

Yol çizgi çalışmaları, trafik yönlendirme, bilgilendirme levhalama çalışmaları, akıllı kavşak sistemleri gibi uygulamaları yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından özellikle ilçeler ve kırsal mahallelerde levhalama çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Şu ana kadar sürdürülen çalışmalar kapsamında Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arapgir, Arguvan, Akçadağ, Doğanşehir, Kale, Kuluncak ilçelerinde trafik yön bilgilendirme levhalama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Levhalama çalışmalarının son olarak Darende ilçesinde yapıldığı belirtilerek, çalışmalar sonucunda ilçe genelinde yön bilgilendirme levhalarının dikiminin tamamlandığı dile getirildi. Darende ilçesinde toplam 112 adet levhanın montajının yapıldığı dile getirildi.

Yıl sonuna kadar Hekimhan, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de levhalama çalışmalarının yapılarak tüm ilçelerde yön bilgilendirme levhalama işinin bitirilmesinin hedeflendiği, böylece vatandaşların gitmek istedikleri yere artık çok daha kısa sürede ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekleri ifade edildi.

(BT-SD-Y)



17.08.2017 15:22:32 TSI

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