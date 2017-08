YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Ustaoğlu: "Bitlis'i asıl kimliğine kavuşturacağız"

Vali Ustaoğlu: "Bitlis'i asıl kimliğine kavuşturacağız"

- Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu:

- "Bu kadim şehri tekrar ayağa kaldırmanın yolu, tarihi eserleri ve doğa güzelliklerini ön plana çıkartmaktan geçiyor"



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis'in betonların altında kalan tarihini gün yüzüne çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, "Belki sancılı bir süreç olacak, ama o sancıdan sonra Bitlis'i asıl kimliğine ve layık olduğu görünüme kavuşturacağız" dedi.

Bitlis merkezde görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ustaoğlu, Bitlis'in ne kadar kadim bir şehir olduğundan her fırsatta bahsettiğini belirtti. Kurban Bayramı'ndan sonra 'Dere Üstü' projesine başlayacaklarını ifade eden Ustaoğlu, "Bu bölgenin tarihi, tarihi eserleri yadsınamaz bir öneme sahiptir. Biz de bu önemliliğin farkında olduğumuz için bu bölgenin yatırımlarını, teşviklerini, projelerini, bu bölgenin tarihi dokusuna, mimarisine zarar vermeden gerçekleştirmemiz gerekiyor ve çalışmalarımızı da bu hassasiyeti göstererek sürdürüyoruz" dedi.



"Amacımız, Bitlis'in betonların altında kalan tarihini gün yüzüne çıkarmak"

Bitlis'i her anlamda canlandıracaklarını sözlerine ekleyen Vali Ustaoğlu, "Binlerce evliyaullah yatıyor bu topraklarda, bu da il ekonomisi açısından önem arz ediyor. Bu nedenle Bitlis'i inanç turizmine de açacağız. Bitlis'in tanıtımı için, daha iyi yerlerde olması için valilik olarak elimizden geleni yapacağız. Bizim için en önemli sorun, şimdilik Bitlis Deresi ve üstündeki yapılar. Bu konuda bizim en önemli amacımız, Bitlis'in betonların altında kalan tarihini gün yüzüne çıkarmak, belki sancılı bir süreç olacak ama o sancıdan sonra Bitlis'i asıl kimliğine ve layık olduğu görünüme kavuşturacağız. Tabi bu çalışmaların hepsinin yapılabileceği bir bütçemiz yok, çünkü bu projeler ciddi mali külfet istiyor. Bu nedenle gerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yardımlarıyla yapıp bu işin üstesinden geleceğiz. 1960'lı yıllarda devlet ve yerel yönetimlerle 700'e yakın dükkân yapılmış ve vatandaşa teslim edilmiş. Günümüz şartlarında böyle bir durumun olması imkânsız" diye konuştu.

Bitlis'in 23 cazibe merkezinden biri olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Hedefimiz 2018 yılında Şerefiye Cami'nin kıble yönünde bulunan arastayı da restorasyona alıp gerekli yatırımları isteyip o arastayı gerçek kimliğine kavuşturmak. O arastalar da Bitlis'in yöresel yemekleri ürünleri, el işleri sergilenecek ve maharetli bacılarımıza da gelir kaynağı oluşturacak. Bu projeden başka Gök Meydanı'nı güzel bir görünüme kavuşturacağız. O sıkışıklıktan, beton yığınlarının arasından kurtarmaya çalışacağız. Şu an kimliksiz, bizim hedefimiz orayı güzel prestijli bir kimliğe kavuşturmak. Bu kadim şehri tekrar ayağa kaldırmanın yolu, tarihi eserleri ve doğa güzelliklerini ön plana çıkartmaktan, yerli ve yabancı turistlerin konaklayabilecekleri ortamlar hazırlamaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgesinin elektrik hattıyla altyapısıyla hazır hale geldiğini kaydeden Vali Ustaoğlu, "Organize sanayimiz toplam 55 parsel, bu parsellerden 15 kadarı girişimciye verildi. Geri kalan 40'a yakın parsel ise girişimcilerimizi, iş adamlarımızı bekliyor. OSB'deki planlama; kümeleşme şeklinde olmuş. Bu da olması gereken planlama şeklidir. Malumunuz Bitlis 23 cazibe merkezinden biri. Biliyorsunuz ki bu 23 ile yönelik hükümetimizin açıkladığı bir program var ve akabinde girişimcilerimiz bu cazibe merkezi programı avantajlarından faydalanmak için müracaatları alındı. Bu bölgeyle ilgili 72 firmanın müracaat ettiği yönünde bilgi aldık. Bu müracaatlar inceleniliyor ve gerçekleştirilebilirliği yüksek olan gerek mali durumu gerek kendi koyacağı sermaye durumu gibi kriterlere uyanlar açıklanacak ve OSB'deki yerlerini alacaklar. Bunun dışında da tekstil alanında yoğun bir rağbet var, bu da sevindirici bir olaydır. Çünkü istihdam açısından çok önemli şeyler. Çünkü istihdamın arttırılması, Cumhurbaşkanımızın da önemle üstünde durduğu bir konudur" şeklinde konuştu.

(VO-MSA-Y)



17.08.2017 15:22:37 TSI

NNNN