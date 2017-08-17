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Bakanlara Kilis'in sorunları iletildi



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KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ankara'da bakanları Kilis'in sorunları anlatıldı.

Belediye Başkanı Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Dülger ile birlikte Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a Kilis'e yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Kilis'in sorunlarını anlattı. Kara ile Dülger, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a yeni görevlerinde hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Kara, "Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ'ı Kilis'e davet ettik. Davetimizi kabul edip en kısa zamanda Kilis'e geleceklerini belirten Başbakan Yardımcımız Akdağ'a teşekkür ediyoruz" dedi.

(MAD-SD-Y)



17.08.2017 15:24:58 TSI

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