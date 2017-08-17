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Başkan Zolan 'Benim Mahallem' projesini kadınlara anlattı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:26
Başkan Zolan 'Benim Mahallem' projesini kadınlara anlattı
Başkan Zolan 'Benim Mahallem' projesini kadınlara anlattı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 'Benim Mahallem' projesine dahil olan 9 mahallede ikamet eden kadınların bir araya geldiği programa katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projeye verdikleri önemi anlatarak, "Bu proje ile herkes mahallesine sahip çıkacak, herkes mahallesi ile özdeşleşecek" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen "Benim Mahallem" projesine dahil olan 9 mahallede ikamet eden kadınlar, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği programda buluştu. Servergazi Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve Benim Mahallem projesine dahil olan mahallelerde ikamet eden kadınlar katıldı. Kadın Meclisi Başkanı Özen, program kapsamında şeker, tansiyon gibi çeşitli sağlık taramalarının yapılacağını belirterek, sağlığın çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Osman Zolan ise programda yaptığı konuşmada, her zaman vatandaşların hizmetinde olduklarını vurgulayarak, "Dertlere derman olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerden aldığımız destekle başarıyoruz" dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadınlarımız bu işin en önemli kahramanı ve biz sizleri çok önemsiyoruz. Bu ülkede güzel şeyler oluyorsa, şehrimizde güzel şeyler oluyorsa bu işin mimarı analardır, kadınlardır. Bütün Denizli'ye hizmet ediyoruz fakat katılımcı demokrasiyi sağlayabilmek adına bu proje ile sizlerle direk temas kurabilmeyi de önemsiyoruz" dedi.
"İletişim kanallarımız sürekli açık kalacak"
Benim Mahallem projesine verdikleri önemi anlatan Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında birçok meclisimiz var. Engelliler Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve en önemlisi Kadın Meclisi. Yeni bir proje daha ortaya koyduk. Benim Mahallem projesi Bu proje ile herkes mahallesine sahip çıkacak, herkes mahallesi ile özdeşleşecek. Mahallesinin sorununu, eksiklerini konuşacak. Vatandaşlarımızın mahallesinin ihtiyaçları için çözüm üretecek bir projeye imza atıyoruz. Benim Mahallem kapsamında arkadaşlarımız mahalle mahalle gezerek sizlerle bir araya geldi. Bugün de sizlerle bir araya geldik. Hem projemizin tekrar anlatılması adında hem projemizin sürdürülebilirliği anlamında bu toplantılar önemli. Benim Mahallem projesi ile iletişim kanallarımız sürekli açık kalacak" dedi.
"Mahallemizi, şehrimizi daha güzel hale getireceğiz"
Başkan Zolan, "Sizlerin görüşleri bizim için önemli, sizler bizim başımızın tacısınız. Bu proje sayesinde mahallemizi, şehrimizi daha güzel hale getireceğiz. Mahalle kavramını yeniden yaşatacağız. Sizler mahallenizi sahiplenirseniz her şey çok daha güzel olur. Bu projemizin amacı da bu kendi mahallenizi sahiplenmeniz. Buraya katılıp projeye verdiğiniz önemden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.
(SM-

17.08.2017 15:26:19 TSI
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