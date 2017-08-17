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Kuruluştan kurtuluşa kültür gezileri başladı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Devletinin kuruluşu ve Kurtuluş Savaşında önemli bir bölge olan Bilecik, Söğüt, Göynük bölgesine ücretsiz kültür gezisi düzenlemeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasımızın tanıtılması ve aktarılması amacıyla "Kuruluştan Kurtuluşa" ismiyle bir kültür gezisi programı hayata geçirdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan, Kurtuluş Savaşı dönemine şahitlik eden tarihte bir yolculuk konseptiyle tarihi değere sahip Bilecik, Söğüt, Göynük bölgesine ücretsiz kültür gezileri düzenlenmeye başladı.

2009 yılından buyana düzenlediği Çanakkale Kültür Turlarıyla 219 bin 690 kişiyi Çanakkale Savaşının yaşandığı yerlere rehberler eşliğiyle götüren Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı Devletinin kuruluşuna ve Kurtuluş Savaşı'na şahitlik eden tarihi bir rotada kültür gezisi düzenliyor. 15 Eylül tarihine kadar sürecek kültür turunun ilk seferi bu hafta sonu yapıldı. Derince İlçesinden bir grup bayanla başlayan kültür turunda, Bilecik, Söğüt, Göynük bölgesi rehber eşliğinde ziyaret edildi. Tarihi öneme sahip birçok nokta grup tarafından gezildi.

Haftanın 7 günü yapılacak Kuruluştan Kurtuluşa Kültür Gezisi, 45 kişilik bir grupla yapılabiliyor. Dernek, Vakıf veya Sivil Toplum Kuruluşu 45 kişilik bir grup oluşturarak Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına geziye katılacakların T.C. kimlik numaralarının bulunduğu bir liste ile başvuru yapabiliyor. Mahalle muhtarları vasıtasıyla da 45 kişiden oluşan bir grup başvuru yaparak kültür gezisine katılabiliyor.

(MG-GY-Y)



17.08.2017 15:26:21 TSI

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