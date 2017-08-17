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Vali Su; "Hep birlikte Mersin için bir sinerji oluşturabiliriz"

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:39
Vali Su; "Hep birlikte Mersin için bir sinerji oluşturabiliriz"
Vali Su; "Hep birlikte Mersin için bir sinerji oluşturabiliriz"
- Mersin Valisi Ali İhsa Su, Mersin Ekonomi Platformu 10. dönem başkanlığı devir teslim törenine katıldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in her anlamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hep birlikte Mersin için bir sinerji oluşturabiliriz" dedi.
Vali Su, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) 10. dönem başkanlığı devir teslim törenine katıldı. Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) hizmet binasında düzenlenen törene Vali Su'nun yanı sıra il protokolü, MEP bünyesinde yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.
Törende konuşan Su, Mersin'in her alanda sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesinde kentin önemli paydaşlarından oluşan Mersin Ekonomi Platformu ve benzeri platformların büyük pay sahibi olduğunu söyledi. Su, el birliğiyle meydana getirilen bu oluşumların Mersin'in gelişimi ve kalkınması için önemli bir sinerji oluşturduğunu kaydetti.
Mersin'in ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlama gayreti içerisinde bulunan iş insanlarına sahip olmanın kent açısından çok büyük avantaj olduğunu vurgulayan Vali Ali İhsan Su, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülecek çalışmaların Mersin ve ülke gelişmesinin yanı sıra yarınların güvencesi çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlanmasında da büyük rol oynayacağını belirtti.
MEP 9. Dönem Başkanı Armağan Öner'in de bir konuşma yaptığı devir teslim töreni, 9. dönem faaliyet videosunun izlenmesi, MEP üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kendini tanıtması ve 'Mersin ajandam' web sitesinin Kent Konseyi'ne devredilmesine yönelik protokol imzalanması ile devam etti.
9. Dönem Başkanı Armağan Öner ile 10. Dönem Başkanı Kemal Kaçmaz arasında gerçekleşen devir teslimin ardından tören, Vali Su'ya plaket takdim edilmesi ve Kaçmaz'ın konuşmasının ardından sona erdi.
(HSK-Y)

17.08.2017 15:39:35 TSI
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