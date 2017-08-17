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İsmail Dilber Futbol Turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de düzenlenen İsmail Dilber Mini Minikler Futbol Turnuvası kapanış töreniyle sona erdi.

14 kulüpten 35 takımın mücadele ettiği ve 600 sporcunun yer aldığı Futbol Şenliğinde 135 maç yapıldı. 16 gün süren turnuvanın ardından ESKİ Tesislerinde düzenlenen törenle bütün sporculara kupa ve madalya, katılan tüm kulüplere plaket verildi. Turnuvaya katılan tüm minik sporcuları kutlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çocuklarımızı spora teşvik etmek öncelikli görevimiz olmalı. Bizler çocukları ve kadınları mutlu bir Odunpazarı istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Bunu sağlarsak gelecek bizimdir. Bugün de gördük ki gerçekten bu çocuklarda gelecek var. Ben katılımları için her birine ve onların ailelerine teşekkür ediyorum. Antrenörlerine,spor kulüplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seneye bu çocukları yine bekliyoruz, onlara sahip çıkın, spor yapmaları için teşvik edin. Sağlıklı nesiller yetiştirelim."

(AS-Y)



17.08.2017 15:34:08 TSI

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