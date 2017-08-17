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Batman'da gıda denetimleri sıklaştırıldı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:34
Batman'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
Batman'da gıda denetimleri sıklaştırıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi market, lokanta ve pastanelerde denetim yaptı.
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri pastane, lokanta, cafe, market denetimlerinde genel hijyen, ruhsat kontrolü, fiziksel ve teknik koşullar ile işyerlerinde fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanma tarihinin geçip geçmediğine dikkat etti. Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bayramı fırsat bilerek halkın sağlığıyla oynanmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğine dikkat çekerken, bayram öncesi pastane imalathanelerinde tatlıların gerekli şartları taşıyıp taşımadığını inceledi. Ekipler, lokantalarda hijyen ve fiziki koşullar, marketlerde ise raf ömrünü tamamlayan ürün olup olmadığını inceledi.
(MŞY-MP-Y)

17.08.2017 15:34:55 TSI
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