YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İtfaiyecilere yüzme eğitimi veriliyor

İtfaiyecilere yüzme eğitimi veriliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye personeline yüzme eğitimi verilmeye başlandı.

Belediye Spor kompleksinde 2'si bayan olmak üzere toplam 61 itfaiye personeli yüzme eğitimine tabi tutulacak. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, itfaiye personelinin sadece yangınlara değil, boğulma, suda mahsur kalma, kazalarda kazazedelere yardımcı olma gibi vakalara da hazırlıklı olmasını istedi. İtfaiye personelinin, yaz aylarında piknik yerleri ve sulama kanalında boğulma, Batman Çayı'nda suda mahsur kalma olaylarında Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle müşterek çalışabilecek duruma gelineceğini dile getiren Başkan Vekili Aksoy, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli 61 personelin yüzme eğitiminden geçeceğini söyledi.

İtfaiye personelinin fiziki niteliklerinin Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde açıkça belirtildiğini kaydeden Başkan Vekili Aksoy, "Personelimize her gün; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, denge sporları ve diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılmaktadır. Olası yangınlara, kaza ve suda mahsur kalmada, yaşanabilecek olumsuz olaylarda itfaiye personelimizin her an teyakkuzda olmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda, yüzme bilmeyen itfaiye personelimiz kalmayacak. Belediye Spor Kompleksinde itfaiye personeline profesyonel hocalarımız tarafından teorik ve pratik yüzme eğitimi veriliyor. Isınma hareketleriyle başlayan eğitimlerde, suda kalma, kulaç atma, su altında nefes tutma, dalma gibi eğitimlerin yanı sıra boğulmak üzere olan kişilere yardımcı olma gibi eğitim teknikleri öğretiliyor" dedi.

Yüzme eğitimi gören itfaiye personeli ise, yapılan uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirterek, "Bugüne kadar voleybol, futbol, sabah sporları yapıp zinde kalıyorduk. Bunlara birde yüzme eğitimi verilmesi bizleri oldukça mutlu etti. Hem spor yapıyoruz, hem yaşanabilecek suda mahsur kalma gibi olumsuz vakalara müdahale edebileceğimizin heyecanını yaşarken, hem de yaptığımız su sporu sayesinde zinde ve çevik kalıyoruz" ifadelerinde bulundular.

3 ay boyunca devam edecek olan eğitimlerde erkek personele Çarşamba Cuma günü, kadın itfaiye personeline de Salı ve Perşembe günü eğitim verilecek.

(MŞY-MP-Y)



17.08.2017 15:36:15 TSI

NNNN