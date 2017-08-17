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Marmaraereğlisi'nde yol yapım hizmeti devam ediyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol yapım hizmetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını Yeniçiftlik Mahallesi Hürriyet Caddesinde bozuk satıhlarda asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uyan, ilçe sınırlarına dahil olan tüm Mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını modern şehircilik düzeyine çıkarmak adına çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Uyan, "Planlı ve programlı çalışmalar dahilinde ilçemize dahil olan tüm Mahallelerimizde eşit hizmet anlayışı ile çıktığımız hizmet yolunda altyapısı tamamlanan her yerde asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın istek ve ihtiyaçlarının farkındayız, fakat altyapı tamamlanmadan yapılacak olan asfaltlama çalışması israfa sebep olur ve kalıcı bir çalışma olmaz. Sabır ve emekle birlikte ilçe sınırları içinde asfalta kavuşmayan yolumuz kalmayacak" dedi.

(HLD-MEF-Y)



17.08.2017 15:36:42 TSI

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