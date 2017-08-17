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Güvenli yaşam odası ile vatandaşlar bilinçlendiriliyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:38
Güvenli yaşam odası ile vatandaşlar bilinçlendiriliyor
Güvenli yaşam odası ile vatandaşlar bilinçlendiriliyor

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Güvenli Yaşam Odası" ile vatandaşı deprem tedbirleri konusunda bilinçlendiriyor.
17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümü dolayısıyla yapılan anma etkinlikleri kapsamında 14-15 ağustosta Gebze Kent meydanında sergilenen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Güvenli Yaşam Odası 16 Ağustos'ta da İzmit Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi. Güvenli yaşam odasında vatandaşlara, özellikle de çocuklara toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda bilgiler veriliyor.
Güvenli Yaşam Odası'nın dış cephesi yapısal olmayan risklerle ilgili genel bilgiler ve sabitleme yöntemlerine ait görsellerle giydirildi. İçerisinde yer alan plazma televizyon aracılığıyla da sabitleme teknikleriyle ilgili video görselleriyle destekleniyor. Oda içerisinde ise doğru sabitlemiş eşyalar ve sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklı riskler gösteriliyor. Güvenli Yaşam Odası ile özellikle çocuklara yönelik deprem tehlike ağı uygulaması yaptırılarak depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması bilinci yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.
Cumhuriyet Parkı'nda kurulan standı çocuklar da ziyaret ediyor. Güvenli yaşam odasına gelen ziyaretçiler burada eşyaların duvarlara nasıl monte edildiği ve evin güvenli hale getirilmesi konusunda uygulamalı eğitim aldı. Bilgilendirme çalışmaları bittikten sonra Sismolojik İzleme Ve Deprem Eğitim Merkezi'nce hazırlanan afetlere hazırım oyunu ve kumbara hediye edildi.
1999 Marmara Depremindeki yaralanmaların yüzde 50'si ve ölümlerin yüzde 3'ünün yapısal olmayan elemanlardan kaynaklandığı görüldü. Deprem uzmanları açıklamasında, "Vatandaş olarak bizler sadece evimizdeki elbise dolaplarını, vitrinlerimizi, büyük beyaz eşyalarımızı veya büyük elektronik cihazlarımızı basit yöntemlerle sabitlemekle deprem sonrası yaralanmaların yüzde 50'sini ve ölümlerin yüzde 3'ünü azaltabiliriz. Deprem sonrası karşılaşabileceğimiz olası afet zararlarını azaltmada, deprem öncesi yapılacak hazırlıkların en kolayı ve en kazançlısı yapısal olmayan risklerin azaltılmasıdır" ifadelerine yer verdi.
(MG-GY-Y)

17.08.2017 15:38:52 TSI
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