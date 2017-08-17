Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün veda ziyareti
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ESKİŞEHİR (İHA) - Muharip Hava Kuvveti Komutanı iken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz veda ziyaretleri kapsamında İl Emniyet Müdürümüz Sayın Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.
Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Müdür Dinç, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.
Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Orgeneral Küçükakyüz, veda ederek Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı.
(İHA-Y)
17.08.2017 15:39:09 TSI
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