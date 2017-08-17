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Yağdalıların 84 yıllık yol özlemi sona erdi

- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'nin Yağda Mahallesi'nde 84 yıldır yapılmayan bağlantı yolunu yaparak, Yağdalıların sıkıntılarına son verdi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'nin Yağda Mahallesi'nde 84 yıldır yapılmayan bağlantı yolunu yaparak, Yağdalıların sıkıntılarına son verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın "Asfaltsız köy yolu bırakmayacağız" sözüyle yola çıkan ve çalışmalarına ara vermeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Silifke Kızılgeçit, Erdemli Albeyli ve Yağda Mahalleleri'ni Avgadı ve Sarıkaya'ya bağlayan bağlantı yolu açtı. Yeni bağlantı yolunda birinci kat sathi kaplama asfalt, genişletme ve sıkıştırma çalışmaları devam ederken, 8,5 kilometrelik bu yol ile Yağdalıların bugüne kadar kullandıkları Avgadı- Güzeloluk- Harfilli- Güneyli-Yağda güzergahını artık kullanılmak zorunda kalmayacaklar. Cumhuriyet tarihinden bugüne ilk defa Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yol sayesinde önceki güzergahtaki 17 kilometrelik yol, sürdürülen çalışmalar sonunda 8,5 kilometreye indirilmiş olacak. Böylelikle vatandaşlar, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edebilecek.

"Önceleri hayvan geçmiyordu, şimdi taksiyle gidiyoruz"

Yağda Mahallesi'nde 1982-1985 yıllarında muhtarlık yapan 80 yaşındaki Veli Ciğer, geçmiş dönemlerde bu yolun yapılması için birçok müracaatta bulunduklarını, ancak yolu kimsenin yapmadığını söyledi. Başkan Kocamaz'a teşekkür eden Ciğer, "Hepimiz önceden çok uğraştık ama yol bir türlü yapılmadı. Buralardan hayvan geçmiyordu önceleri ama şu an bu yolda traktörü bırak, taksimizle gelip gidebiliyoruz. İnşallah uçak inecek hale geldi. Allah başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'dan razı olsun" dedi.

Yollarına kavuştukları için duygulanan 70 yaşında mahalle sakini Ali Kurt da "Ben 70 yaşına gelmişim ve bu yol bizim hayalimizdi, gerçek oldu. Bu memlekette taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Suyumuz, yolumuz, yolumuzdan ziyade bir de asfaltımız var artık. Erdemli'nin köyündeyiz ama şimdiye kadar görmedik bunları, şimdi görüyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakini İbrahim Talas ise yıllardır yapılmasının hayalini kurdukları yolun yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu yolun açılması çok iyi oldu. Buradaki yolda bir kısalma da var. Erdemli'ye ulaşım artık buradan daha yakın hale geldi. Biz bu hizmeti çoktandır bekliyorduk, yıllardır lafı ediliyordu ve çok şükür bugün yapılıyor. Çok güzel bir hizmet" ifadelerini kullandı.

Köylerinin yıllardır böyle bir yola ihtiyaç duyduğunu belirten Mehmet Ciğer, öteki güzergahta hem zaman hem de yakıt kaybı yaşadıklarını dile getirerek, "Vatandaş açısından çok verimli bir hizmet olduğu kanaatindeyim. Önceden gidiş-geliş 20 kilometre civarında bir zaman kaybı, yol kaybı ve yakıt kaybı vardı. Bu yol 40 senedir bizim hayalimizdi. Böyle bir hizmet verdikleri için minnettarız" şeklinde konuştu.

Yağda Mahalle Muhtarı Sebahattin Kurt da "İkinci dönemdir Yağda Mahallesi'nde muhtarlık yapıyorum ve Yağda'ya hizmet yağıyor. Bu yol gerçekten Yağda'nın 100 yıllık hayaliydi. Ben bunun 40 yılını hatırlıyorum ve 40 yıldır her seçilen siyasetçimiz 'Yağda'yı, Avgadı'ya ve Sarıkayay'ya bağlayan yolu yapacağız' derdi. Nedense bunlar hep sözde kalıyordu ama Başkanımız Burhanettin Kocamaz bu yolu yaptı. Kocamaz ve ekibine hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

(KYM-Y)



17.08.2017 15:40:14 TSI

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