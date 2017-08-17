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Tokyo Büyükelçisi Mercan, Vali Çakacak'ı makamında ziyaret etti



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ESKİŞEHİR (İHA) - Son yayımlanan Büyükelçiler Kararnamesiyle Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne atanan AK Parti 22 ve 23'üncü Dönem Eskişehir Milletvekili Doç. Dr. Hasan Murat Mercan, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Büyükelçi Mercan'ı Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildirdi. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Çakacak, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi olan Mercan'a yeni görevinde başarılar diledi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldiğini aktaran Büyükelçi Mercan ise, Vali Çakacak'a Eskişehir'deki yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Mercan, daha sonra diğer programlarına katılmak üzere valilikten ayrıldı.

(AS-Y)



17.08.2017 15:41:03 TSI

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