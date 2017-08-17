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Emekli Kahvesi'nde Türk Sanat Müziği esintisi



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi'nde Kent Gönüllüleri projesi kapsamında udi sanatçısı Ruşen Avcı emeklilere müzik ziyafeti sundu.

Konyaaltı Beleyesi, gönüllülük çerçevesinde farklı alanlarda uzmanlaşmış insanları bir araya getiriyor. Kent Gönüllüleri projesi kapsamında udi sanatçı Ruşen Avcı, Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi'nde nostalji konseri gerçekleştirdi.

'Samanyolu', 'Elbet bir gün buluşacağız' gibi Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren Ruşen Avcı, emeklilere keyifli dakikalar yaşattı. Bir yanda çaylarını yudumlayan emekliler, udi Ruşen Avcı'nın konseriyle unutulmaz bir gün yaşadılar. Udi Ruşen Avcı, bir saat süren konseriyle emeklilere müzik ziyafeti sundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kent Gönüllüleri projesiyle farklı meslek gruplarındaki insanlarla vatandaşların bir araya geldiğini söyledi. Başkan Böcek, "Udi sanatçımız Ruşen Avcı, emeklilerimize keyifli bir konser verdi. Bu tür etkinliklerle emeklilerimize sosyal aktivite imkanı sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda çeşitli aktiviteler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

(SM-İA-Y)



17.08.2017 15:43:19 TSI

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