ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Asri mezarlık inşaatında son aşamaya gelindi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:44
Asri mezarlık inşaatında son aşamaya gelindi
Asri mezarlık inşaatında son aşamaya gelindi

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de eksikliklerin tamamlanması ve vaat edilen projelerin hayata geçirilmesi adına başlatılan asri mezarlık projesinde son aşamaya gelindi.
Yapımı devam eden proje hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Asri mezarlık inşaatımız hızla devam ediyor. Yakın zamanda inşaatı tamamlanacak olan ilk etap da idari binamız morglarımız, taziye evlerimiz ve 400 mezar hazır olacak. 100 kişilik te şehitliğimiz alanda yer alacak.
Yıllar içerisinde ihtiyaca göre büyütülecek projemiz yaklaşık 200 dönüm alan içerisine yerleşmiş durumda. Boztepe yolu üzerinde iyi bir nokta da. Sonra ki etaplarda camiimiz diğer tesislerimiz inşallah etap etap yapılacak.
Hedefimiz ilk etabı yıl içerisinde bitirip defin işlemlerine başlamak. Asri mezarlık önemli bir ihtiyaçtı. Herkesin yerinin belli olduğu bakımlarının düzenli olarak yapıldığı güzel bir mezarlığa Kırşehirimiz kavuşmuş olacak. Kırşehir'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Boztepe yolu üzerinde yapılacak proje de cami, gasilhane, taziye evi, yönetim binası, çeşmeler ve mermer atölyeler yer alacak.
(EÖ-SK)

17.08.2017 15:44:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sağanak yağış Mucur'da bahçe duvarını yıktı
YEREL

SAĞANAK YAĞIŞ MUCUR'DA BAHÇE DUVARINI YIKTI
Halk Sağlığı Müdürlüğünden beslenmede su uyarısı
YEREL

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN BESLENMEDE SU UYARISI
Halk Sağlığı Müdürlüğünden beslenmede su uyarısı
YEREL

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN BESLENMEDE SU UYARISI
Yaz Kur'an Kursları sonra erdi
YEREL

YAZ KUR'AN KURSLARI SONRA ERDİ
Liselilerden Kırşehir Belediyespor'a destek
YEREL

LİSELİLERDEN KIRŞEHİR BELEDİYESPOR'A DESTEK
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Kendirli: &quot;Aday olmayacağım&quot;
YEREL

AK PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI KENDİRLİ: "ADAY OLMAYACAĞIM"
Tarım ve Hayvancılık fuarı açıldı
YEREL

TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI
Kamu hizmeti cezası alan yükümlüler geri dönüşüm hizmetlerinde istihdam ediliyor
YEREL

KAMU HİZMETİ CEZASI ALAN YÜKÜMLÜLER GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİNDE İSTİHDAM EDİLİYOR