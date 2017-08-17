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Asri mezarlık inşaatında son aşamaya gelindi



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de eksikliklerin tamamlanması ve vaat edilen projelerin hayata geçirilmesi adına başlatılan asri mezarlık projesinde son aşamaya gelindi.

Yapımı devam eden proje hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Asri mezarlık inşaatımız hızla devam ediyor. Yakın zamanda inşaatı tamamlanacak olan ilk etap da idari binamız morglarımız, taziye evlerimiz ve 400 mezar hazır olacak. 100 kişilik te şehitliğimiz alanda yer alacak.

Yıllar içerisinde ihtiyaca göre büyütülecek projemiz yaklaşık 200 dönüm alan içerisine yerleşmiş durumda. Boztepe yolu üzerinde iyi bir nokta da. Sonra ki etaplarda camiimiz diğer tesislerimiz inşallah etap etap yapılacak.

Hedefimiz ilk etabı yıl içerisinde bitirip defin işlemlerine başlamak. Asri mezarlık önemli bir ihtiyaçtı. Herkesin yerinin belli olduğu bakımlarının düzenli olarak yapıldığı güzel bir mezarlığa Kırşehirimiz kavuşmuş olacak. Kırşehir'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Boztepe yolu üzerinde yapılacak proje de cami, gasilhane, taziye evi, yönetim binası, çeşmeler ve mermer atölyeler yer alacak.

(EÖ-SK)



17.08.2017 15:44:21 TSI

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