RH Turizm Yeni Araçlarını Teslim Aldı
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin yeni turizm firması olan Rahmi Hamurcu Turizm (RH) yeni araçlarını teslim aldı.
Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki araç teslim törenine RH Turizm sahibi Rahmi Hamurcu ile birlikte MAN A.Ş. Satış Direktörü Can Cansu ile birlikte firma çalışanları katıldı. Kurban kesilmesinin ardından Can Cansu tarafından RH Turizm sahibi Rahmi Hamurcu'ya araçların anahtarları teslim edilerek pasta kesildi.
(AÖ-AÖ-Y)
17.08.2017 15:44:48 TSI
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