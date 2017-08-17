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Aydın'da açık cezaevinden firar

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:45
Aydın'da açık cezaevinden firar
Aydın'da açık cezaevinden firar

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA)  Aydın'ın Efeler ilçesinde açık cezaevinde tutuklu bulunan bir hükümlünün öğle saatlerinde firar ettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesinde yer alan Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan hükümlü Hüseyin A. firar etti. Bugün öğlen saatlerinde açık cezaevinin duvarından atlayarak firar eden Hüseyin A.'nın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Firar eden hükümlünün Osman Yozgatlı Mahallesinden şehiriçi halk otobüsüne bindiğini belirleyen güvenlik güçleri halk otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada hükümlünün Bayındırlık kavşağında araçtan indiği tespit edilirken hükümlüyü yakalama çalışmaları devam ediyor.
(OD-MB-Y)

17.08.2017 15:45:25 TSI
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