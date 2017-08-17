YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman tütünü ile kaçak tütünün önüne geçildi

Adıyaman tütünü ile kaçak tütünün önüne geçildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Adıyaman tütünü sayesinde kaçak tütünlerin önüne geçilerek terörün finans kaynaklarının kurutulduğunu dile getirdi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Zorlu Turanlı, Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu (TAPDK) ve Adıyaman'daki özel tütün şirketlerinin katılımlarıyla ziraat odasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Şahan, sarmalık kıyılmış tütünlerin Adıyaman için ne kadar önemli olduğunu söyledi.

Siyasilerin her zaman olduğu gibi yine yardımlarını esirgemeyeceklerini söyleyen Başkan Şahan, Adıyaman tütününe kesin ve kalıcı bir çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.

Adıyamanlı vatandaşların tek geçim kaynağının tütün olduğunu dile getiren Başkan Şahan, "Adıyaman Tütünü yeniden gündemde. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın tüm kargo şirketlerine göndermiş olduğu genelgede, miktarı ve niteliği ne olursa olsun yaprak tütün veya sarmalık kıyılmış tütün taşınmasının 4733 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık oluşturduğu belirtilmekte ve anılan Kanuna aykırılık durumunda yasal yaptırımlar uygulanacaktır denilmektedir.

Bu durum bir çok tütün üreticisinden tepki almaktadır. Gaziantep fıstığıyla ve sanayisiyle, Şanlıurfa yine fıstık ve tarımsal sulamasıyla, Malatya Sanayisi ve kayısısıyla, Kahramanmaraş sanayisiyle, Adıyaman ise sadece tütünüyle anılmakta ve bu tütün sayesinde ekonomisini ayakta tutmaktadır.

İlimiz son zamanlarda ırgat kenti olarak anılmaması yine tütünden kaynaklanmaktadır. Geçenlerde fındığa giden bir minibüs dolusu insan, aracın kaza yapması sonucu yaralanmalar olmuştur. Bunun sebeplerinden bir tanesi tütüne getirilmek istenen kısıtlamalardır. Bu insanları barındıkları yerde tutabilmek için tütüne getirilecek kısıtlamanın aksine 4733 sayılı Kanunda gerekli düzenlemelerin yapılarak sarmalık kıyılmış tütünlerin yasal çerçevede piyasaya arzının sağlanmasıdır.

Ulaştırma Bakanlığınca kargo şirketlerine gönderilen yazıdan haberimizin olduğu an TBMM Başkan Vekilimiz Ahmet Aydın beyi aradım durumu en ince ayrıntısına kadar anlattım, Başkan Vekilimiz Ahmet Aydın, konuyu hemen ele alacağını ve çözümü için çalışacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

(CK)



17.08.2017 15:46:43 TSI

NNNN

