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Ak Parti'nin Korkuteli İlçe Kongresi pazar günü yapılacak



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA) - AK Parti'nin Korkuteli İlçe Kongresi bu pazar gerçekleştirileceği bildirildi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Başkanları ile Ankara'da yaptığı toplantının ardından il ve ilçe teşkilatlarında kongre hazırlıkları başladı.

Antalya ve İlçelerinde kongre takvimi belirlenirken, Korkuteli'nde ilçe kongresi pazar günü 16.00'da da Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, seçime tek liste ile gideceklerini belirterek, "Genel Merkezimizin 30 Haziran tarihinde bize göndermiş olduğu bir tebligat var önümüzdeki 6. Olağan Kongre ile ilgili. Bizler de bu konuda gerekli çalışmaları yaptık. Genel Merkezimizin vermiş olduğu takvimler neticesinde her şeyi düzgün, prosedüre uygun şekilde gerçekleştirdik. Kongrede yönetimde bazı değişlikler yapacağız. İsim listesi koordinatör milletvekilinin onayı sonrası netleşecek. Korkuteli ilçe teşkilatı olarak seçime hazırız. İlçemize yakışır bir kongre yapacağız" dedi.

(AD-İA-Y)



17.08.2017 15:47:25 TSI

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