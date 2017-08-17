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Devletten şehide vefa



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SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2007 yılında bölücü terör örgütleri tarafından karayoluna döşenen patlayıcı maddenin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzm. Çvş. Ümit Eker'in ailesini ziyaret etti.

Şehadetinin üzerinden 10 yıl geçen Ümit Eker'in şehadet haberini aldığında yaşadığı üzüntüyü dün gibi hatırladığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ümit evladımızı toprağa koyalı 10 yılı geçti. Samsunumuzda son zamanlarda sıkça şehit haberi aldığımızdan dolayı üzülüyoruz. Ama bu acılar eskileri asla unutturmuyor. Ülkenin korunması için fedakarlık yaparak Hakk'a yürüyen şehitlerimizi asla ve asla unutmayacağız. Şehit ailelerine ettiğim bir dua var. Rabbim sizleri de şehadet şerbetini içen evladınızın komşusu yapsın. Ülkemizin önemli bir süreçten geçiyor. Bu hainlerinin kökünün kazınması için devletimiz, hükümetimiz gerekli adımları atıyor. Tüm şehitlerimizin intikamını alacak bir ordumuz var. Rabbim onlara zeval vermesin" diye konuştu.

Vali Osman Kaymak ve Başkan Yılmaz, şehit ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra dünyada güreşin simge ismi olan efsane güreşçi Yaşar Doğu Müzesi'ni gezdi.

(SAM-SLH-Y)



17.08.2017 15:48:03 TSI

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