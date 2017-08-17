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Dünyanın en büyük portresi 35 yıl sonra onarıma girdi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da ki dünyanın en büyük portresi onarıma girdi.

1982 yılında askerlik görevini yaparken, 3 bin askerle yaptığı 7 Bin 500 metre kare alan üzerine, 176 metre boyundaki Atatürk portresini yenilemek için Erzincan'a gelen Araştırmacı-Yazar ve Ressam Mustafa Aydemir, portrenin yenileme çalışmalarını yapan Erzincan İl Özel İdaresi tarafından Erzincan'a davet edildi.

Erzincan'da 1982 yılında kısa dönem askerlik yaparken, 3 bin silah arkadaşı ile birlikte 30 günde dünyanın en büyük portresini Keşiş Dağları'nın eteklerine yapan Araştırmacı-Yazar ve Ressam Mustafa Aydemir, portrenin yenileme çalışmaları için kente geldi. Erzincan İl Özel İdaresi tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olan dev portrede incelemelerde bulundu.

7 Bin 500 metre kare alan üzerine, 176 metre boyundaki dev eser 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak 29 günde tamamlanan eser, zamanla yağmur ve kar suları nedeniyle aşınınca, bakım ve onarım için çalışma başlatıldı. Portreyi yapan Ressam Mustafa Aydemir'e ulaşan özel idare yetkilileri, kente davet etti. Aydemir ayağının tozuyla ilk iş olarak günlerce uğraştığı eserin yanına giderek portrenin bozulan yerlerini adım adım gezdi. Özel idare yetkililerinden yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler alan Aydemir, 1982 yılında kısıtlı imkanlarla tamamen atık maddelerden boya ve maddelerden yaptığı eseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Aydemir; "35 Yıl sonra burada olmaktan mutlu ve gururluyum, Erzincanlıların atasına sahip çıktığını gördüm, Görüştüğüm yetkililer portrenin yenilenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söylediler. Atamızı inşallah yeniden eski canlı gözleriyle Erzincan'a baktıracağız. 1982 Yılında bu eseri tamamen gönüllü bir çalışma yapıldı. O günkü iddiam 30 günde beş kuruş para harcatmadan yapmaktı, bunu başardık. Dağın taşını kullandık, atık malzemeleri kullandık. Eğitim sonrası askerlerimizin gönüllü çalışmalarıyla başardık. Kendisini vatanına, milletine ve atasına borçlu hisseden bütün Erzincanlımız, bütün askerimiz buraya koştu. 35 Yıldan beri de hiç bir şey olmadı. 35 Yılda boyanın solması normaldir, ufak tefek kaymalar var, gerekenleri yapacağız. 29 Ekimde atımızı Erzincan'a o güzel gözleriyle baktıracağız" diye konuştu.

Zamanla yağmur ve kar suları nedeniyle aşınınca, bakım ve onarım işini üstlenen Erzincan İl Özel İdaresi tarafından eseri eski görünümüne kısa süre de kavuşturulacak. Geçtiğimiz ay Erzincan İl Genel Meclisi toplantısında alınan kararla taş ve boyadan örnekler alındı. İlk olarak bölgenin yabancı otlardan temizlenmesinin ardından dev portre aslına uygun olarak yenilenecek.

(AA-AA)



17.08.2017 15:54:21 TSI

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