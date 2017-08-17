Erzincan'da ki FETÖ davalarında 153 sanık hapis cezası aldı
Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Erzincan'da yürütülen 306 davada 153 sanık "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezası aldı.
Darbe girişiminin ardından geçen 13 ayda Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen bin 196 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
(AA-AA-Y)
17.08.2017 15:55:22 TSI
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