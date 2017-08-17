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Baro Başkanı Er, Milli Eğitim müdürü Koca ile bir araya geldi



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MERSİN (İHA) - Mersin Barosu Başkanı Ali Er, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve müdürlükte çalışan kamu avukatlarını ziyaret etti.

Baro Başkanı Er'e, Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde Baro Kamu Avukatları Komisyonu Başkanı Mehmet İlker Yalçın de eşlik etti. Er ve Yalçın, ziyarette ilk olarak kurum avukatları Sultan Çorarı, İlknur Ataş Okur, Işılay Yalçın, Defne Portakal ve Cengiz Yıldız ile bir araya geldi. Kurum avukatlarından kurum içi işleyiş hakkında bilgi alan ve taleplerini dinleyen Er, daha sonra Milli Eğitim Müdürü Koca ile makamında görüştü. Koca, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mersin Barosu'nun çalışmalarını yakından ve sosyal medya vasıtası ile takip ettiğini belirten Koca, Mersin Barosu'nun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Özellikle çocukların ve kadınların eğitimi, hakları ve hukukları hakkında baronun yaptığı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını takip ettiğini ve kurum olarak desteklediklerini dile getiren Koca, Mersin Barosu'na ve Yönetimine bu çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

(KYM-Y)



17.08.2017 15:55:47 TSI

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