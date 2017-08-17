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Yaşları küçük başarıları büyük



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - 2017 Büyükler Badminton Olimpiyat puan Turnuvası Bulgaristan' da yapıldı.

36 Ülke 64 çift bayanın katıldığı şampiyonada Milli sporcular yine tarih yazarak çeyrek finalde Fransa'yı 2-0, Yarı finalde Hollanda'yı 2-0 yenerek finale kaldılar. Final Müsabakasında Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti kendilerinden 7-8 yaş büyük Bulgar rakipleri Gabriela Stoeva ve Stefani Stoeva'ya çok zevkli ve nefes kesen maçta 2-0 yenilerek Gümüş madalyanın sahibi oldular. Milli Sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti Büyükler Olimpiyat Puan Badminton Turnuvasında Gümüş madalya olarak önemli bir başarıya imza atmış oldular.

Milli sporcular büyükler puan turnuvasında elde ettikleri bu başarı ile olimpiyat puanlarını yükseltmiş oldular.

(FG-Y)



17.08.2017 15:56:32 TSI

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