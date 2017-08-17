YEREL HABERLER / ARTVİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Borçka'da kimsesiz yaşlılar için bakım hizmeti başlatıldı

Borçka'da kimsesiz yaşlılar için bakım hizmeti başlatıldı



(Fotoğraflı)



Ziya Akyıldız

ARTVİN (İHA) - Borçka Belediyesi bünyesinde "Evde Bakım Hizmeti" Şefkatli Ellerle Gülen Yüzler Projesi ile kimsesiz yaşlılara evlere yemek servisi yapılmaya başlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Sosyolog Aile Danışmanı Mehtap Şentürk, "Borçka Belediyesi olarak Sosyal Sorumluluk Projesi dahilinde, hoş geldin bebek projemizle Türkiye'de bir ilk olan, yeni doğan bebeklerimize, atölyemizde yeni ve atık elbiseleri değerlendirerek, desen ve motiflerimizle eşyalara yeniden hayat veriyoruz ve yeni doğan bebeklerimize bu sepet ile hediye ediyoruz. Ayrıca İş- Kur destekli elemanlarımızla yaşlılara yemek yapıp sefer tasları ile evlerine kadar götürüyoruz. Yaşlılarımızın temizliklerini. bakımlarını hatta tatlılarını yapıp gönüllerine dokunuyoruz" dedi.

(ZA-ÖS-Y)



17.08.2017 15:56:41 TSI

NNNN

