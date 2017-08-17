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Mahkemeden 3 bin 422 tüketicinin lehine karar çıktı



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, Tüketici Hakem Heyetine 2017 yılının ilk 6 ayında 4 bin 290 kişi başvururken, 3 bin 422 dosyada tüketici lehine karar verildi.

Samsun Ticaret İl Müdürü ve İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların haklarını korumaya yönelik yaptıkları başvuruları değerlendirdi. Samsun ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine ilk 6 ayda 4 bin 290 kişinin başvurduğunu, bunlardan 3 bin 422'sinin tüketici lehine, 856'sının ise tüketici aleyhine karara bağlandığını açıkladı.



Tüketici lehine sonuçlanan kararların dağılımı şöyle:

Samsun İl Tüketici Hakem Heyeti 158, Alaçam Tüketici Hakem Heyeti 92, Asarcık Tüketici Hakem Heyeti 12, Atakum Tüketici Hakem Heyeti 520, Ayvacık Tüketici Hakem Heyeti 14, Bafra Tüketici Hakem Heyeti 240, Canik Tüketici Hakem Heyeti 430, Çarşamba Tüketici Hakem Heyeti 245, Havza Tüketici Hakem Heyeti 71, İlkadım Tüketici Hakem Heyeti bin 324, Ladik Tüketici Hakem Heyeti 26, 19 Mayıs Tüketici Hakem Heyeti 74, Salıpazarı Tüketici Hakem Heyeti 10, Tekkeköy Tüketici Hakem Heyeti 44, Terme Tüketici Hakem Heyeti 82, Vezirköprü Tüketici Hakem Heyeti 49 ve Yakakent Tüketici Hakem Heyeti 31 başvuru.



Tüketici aleyhine sonuçlanan kararların dağılımı ise şu şekilde:

Samsun İl Tüketici Hakem Heyeti 39, Alaçam Tüketici Hakem Heyeti 31, Asarcık Tüketici Hakem Heyeti 1, Atakum Tüketici Hakem Heyeti 187, Ayvacık Tüketici Hakem Heyeti 1, Bafra Tüketici Hakem Heyeti 74, Canik Tüketici Hakem Heyeti 160, Çarşamba Tüketici Hakem Heyeti 57, Havza Tüketici Hakem Heyeti 25, İlkadım Tüketici Hakem Heyeti 182, Ladik Tüketici Hakem Heyeti 8, 19 Mayıs Tüketici Hakem Heyeti 37, Salıpazarı Tüketici Hakem Heyeti 1, Tekkeköy Tüketici Hakem Heyeti 15, Terme Tüketici Hakem Heyeti 16, Vezirköprü Tüketici Hakem Heyeti 16 ve Yakakent Tüketici Hakem Heyeti 6 başvuru.

(KA-SLH-Y)



17.08.2017 15:57:14 TSI

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