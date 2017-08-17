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Ünlü sanatçılar Antepfıstığı festivali'nde buluşacak



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel 10. Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali'ne birbirinden ünlü sanatçı ve oyuncular katılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in davetlisi olarak Antep Fıstığı festivaline katılacak olan Hülya Koçyiğit, Erhan Güleryüz, Nursel Köse, Furkan Kızılay,Emre Kızılırmak ve Burak Hakkı gibi birbirinden değerli oyuncu ve sanatçılar ilk gün Antepfıstığı Festivali kortejinde Gaziantep ile birlikte yürüyecek.

Oyuncu ve sanatçılar festival boyunca yapılacak etkinliklere de katılacak.

Fıstık Park'ta gerçekleştirilecek festival kapsamında el sanatları stantları, çocuk oyunları, yöresel yemek yarışması, halk oyunları gösterileri ile panel düzenlenecek.

19 Ağustos Cumartesi günü şefler ve gurmelerin katılacağı Antep fıstığı hasadıyla başlayacak festivalin ilk gününde sanatçı Zara konser verecek.

20 Ağustos Pazar günü sanatçı Buray'ın katılacağı festivalin son gününde ise En Bakımlı Bahçe Yarışması, Antepfıstığı Bilgi Yarışması, Çocuk Tiyatrosu "Niloya", GASMEK Yöresel Yemek Yarışması, ödül törenleri, halk oyunları gösterileri ve Çeled Uşaglar Fıstık Festivali Özel Gösterisi gerçekleştirilecek.

Öte yandan festivalde Ankara Seymenler Mehteran ve halk oyunları ekibi gösteri yapacak.

Bu arada 10.Uluslararası Antepfıstığı Kültür Ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenecek, "Geleneksel Sanatlar Şöleni" sergisinde Gaziantep'in yanı sıra İzmir, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Denizli, Kahramanmaraş, Tokat, Bartın, Mersin ve Erzurum kendi yörelerine ait ürünleri sergileyecek.

Sergi 19-20 Ağustos tarihleri arasında Fıstık Park'ta gerçekleşecek.

(SD-Y)



17.08.2017 15:57:16 TSI

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