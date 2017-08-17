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KETEM VE TSM çalışanlarına teşekkür belgesi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:57
KETEM VE TSM çalışanlarına teşekkür belgesi
KETEM VE TSM çalışanlarına teşekkür belgesi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personellerine, üç aylık dönemde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.
Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında hazırlanan 2017 Kanser Taramaları Eylem Planı çerçevesinde, ilk üç aylık dönem olan Mart, Nisan, Mayıs ayları için yapılan değerlendirmede başarılı bulunan KETEM personeline, Toplum Sağlığı Merkezleri başkanlarına ve TSM çalışanlarına teşekkür belgeleri verildi" denildi.
(MA-MEF-Y)

17.08.2017 15:57:18 TSI
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