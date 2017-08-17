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Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulundan bin 835 öğrenci yararlandı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:04
Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulundan bin 835 öğrenci yararlandı
Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulundan bin 835 öğrenci yararlandı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği 'Yaz Okulu'nda eğitim ve öğretim tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nce ait 5 ayrı merkezde düzenlenen yaz okulundan 8-14 yaş grubunda bin 835 öğrenci yararlandı.
Ortahisar İlçe Müftülüğü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destek verdiği yaz okulunda 13 farklı branşta 40 ayrı kurs açılırken, 12 Haziran'da başlayan kurslarda 35 öğretmen görev yaptı. Yaz okulunda, akademik branşlarda Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, drama, resim, satranç, bağlama, keman, gitar, ahşap boyama, plastik çamur ve alçı şekillendirme, karate, Teakwondo ve nitelikli hızlı okuma teknikleri dersleri verilirken, yaz okuluna katılan öğrencilerin tümüne çeşitli eğitim materyalleri Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, çocukların eğitimine her zaman özel önem verdiklerini kaydetti. Gümrükçüoğlu, "İlk olarak geçen yıl başlattığımız ve çok olumlu sonuçlar aldığımız yaz okulu uygulamasının bu yıl ikincisini tamamlamış olduk. Katılım sağlayan öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

17.08.2017 16:04:58 TSI
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