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Büyükşehir'den ulaşımı rahatlatacak hamle

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:58
Büyükşehir'den ulaşımı rahatlatacak hamle
Büyükşehir'den ulaşımı rahatlatacak hamle

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını rahatlatmak amacıyla yeni hareket alanları oluşturuyor.
Van Büyükşehir Belediyesinin araç ve yaya trafiğinin rahatlatılması ve modernize edilmesi için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı ve Van Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ortak bir projeyle kentte durak hareket alanları oluşturulacak. İlk etapta Edremit ve İpekyolu ilçeleri için minibüs hareket yerleri belirlenirken; Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçeleri için de yeni depolama alanı oluşturuldu.
Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir proje geliştirdiklerini belirten Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, "Van her geçen gün büyüyen bir kent. Kentin büyümesiyle de araç sayısı artıyor. Bizde bu durum için çözümler üretiyoruz. Yeni belediyemizle uyum içindeyiz. Bu kapsamda şehrin belirli noktalarında araç depolama alanları ve araç hareket alanları oluşturuyoruz. Bu alanları en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
Ulaşımla ilgili önemli adımlar attıklarını belirten Genel Sekter Yardımcısı Fazıl Tamer ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak 4-5 aydır durak ve depolama alanlarında önemli işler yaptık. Son çalışmamızla da Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçeleri için Şabaniye Mahallesi'ndeki 1 nolu su deposu yanında durak depolama alanı oluşturduk. Hareket merkezimiz ise İki Nisan Caddesi Umut Sokakta oluşturulacak. İnşallah bu alanlar bittikten sonra halkımız istediği zaman istediği yere zamanında ulaşacak. Tüm çalışmalarımız Van içindir. İnşallah yaptığımız çalışmalardan halkımız ve esnaflarımız memnun kalacaktır" diye konuştu.
(MSA-Y)

17.08.2017 15:58:02 TSI
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