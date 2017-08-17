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Başsavcı Atbaş'tan Özkan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Karacabey'in yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Belediye Başkanı Ali Özkan'a iade-i ziyarette bulundu.

Karacabey'de kısa bir süre önce göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti. Karacabey hakkında fikir alışverişi yapılan ve yatırımların konuşulduğu ziyarete başkan yardımcıları Osman Çatak ve İsmail Yozgat ile meclis üyeleri İsmail Ülker ve Gülten Kapıcıoğlu da katıldı. Başkan Ali Özkan, "Başsavcımıza yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Karacabey hem ekonomik kalkınma hem de huzurlu yaşam konusunda Türkiye'ye örnek olacak seviyede. Artık projeleri ve uygulamaları örnek alınan bir yer haline geldik. Bu süreç hızlanarak devam edecek" dedi.

(MŞ)



17.08.2017 16:02:27 TSI

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