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Gaziantepli sanatçılar hakları anlatıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu, Gaziantep'teki müzisyen ve sanatçıları hakları anlatıldı

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı Ahmet Onurlu, Gaziantep Emniyet müdürlüğü yetkilileri, vergi denetmenleri, SGK yetkilileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memurlarının katıldığı Müzisyen ve sanatçıların sorunlarını çözmek kayıt dışı çalışanları bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı Ahmet Onurlu, düğün salonlarında çalışan arkadaşların sigortalarının yatırılmadığı halde durumu kendilerine bildirmelerini istedi. Sanatçı ve müzisyenlerin haklarını sonuna kadar koruyacaklarının altını çizen Onurlu, devletin bize verdiği hakları kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.

Toplantıda, SGK yetkilisi, Emniyet yetkilileri sanatçıları hakları konusunda bilgilendirdi.

(LO-SD-Y)



17.08.2017 16:03:44 TSI

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