Şahinbey belediyesi'den engeliler için anlamlı proje

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Engelli Destek Zabıta birimi oluşturuldu.

Şahinbey Belediyesi, engelli vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Görme engelli vatandaşlar için kaldırımlara yapılan engelli yollarının işgal edilmesiyle ilgili yaşanan sorunlara Şahinbey Belediyesi Engelli Destek Zabıta Birimi ekipleri anında müdahale ediyor.

Herkes birer engelli adayı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey Belediyesi'nin sadece engelliler haftasında değil yılın her gününde engellilere destek olduğunu ifade ederek, "Şahinbey'de yaşayan her bireyin modern kent imkanlarından faydalanabilmesi için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşam alanlarında hareketlerini kolaylaştırmak için belediyemizin tüm imkanlarını onlar için seferber ediyoruz. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Sağlam vatandaşlarımızın da bu çerçevede düşünüp engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmaları gerekiyor. Ancak engelli vatandaşlarımız için yapılan kaldırımlar, sarı çizgili yürüyüş yolları ve engelli rampalarının işyerleri ve araçlar tarafından işgal edildiğini görüyoruz. Oysa bu bölümler engelli vatandaşlarımız için yapılıyor. İşgal edildiğinde bu kardeşlerimizin haklarının ihlal ettiğimiz gibi yaşam alanlarını da kısıtlamış oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın yaşadığı bu sıkıntılara çözüm bulmak adına Zabıta birimimizin içerisinde Engelli Destek Zabıta birimi oluşturduk. Bu birimimiz engelli vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat boyunca hizmet edecektir. Onların her sorununda yanlarında olacaktır" dedi.

