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Gaziantep Valiliğinden ilaçlama uyarısı



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valiliği demiryolu hat ve istasyonlarında yapılacak ilaçlamadan dolayı vatandaşları uyardı.

Gaziantep Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün (TCDD) "Otlarla Mücadele kapsamında ilaçlama" konulu bilgi notu aşağıya çıkarılmıştır.

"Adana- Mersin- Osmaniye- Hatay- Gaziantep- Kahramanmaraş- Niğde- Konya ve Karaman il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 21-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında otlarla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Kullanılacak ilaçların zehirli olması nedeniyle ilaçlamayı müteakip 10 gün süre ile Demiryolu hattı ve çevresinde hayvan otlatılmaması hususunda bölge halkının duyarlı olmasını bekliyoruz. 23.08 2017 Tarihinde Hatay- Osmaniye ve Gaziantep il sınırları içerisindeki İskenderun-Toprakkale -Fevzipaşa İstasyonları arası, 24.08.2017 Tarihinde Gaziantep - Kahramanmaraş - Adana il sınırları içerisindeki Fevzipaşa-Türkoğlu-Adana İstasyonları arasında ilaçlama yapılacak" denildi.



17.08.2017 16:07:02 TSI

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