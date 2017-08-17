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Vali Demirtaş, Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan öğrencileri ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından gerçekleştirilen "Bu Yaz Camideyim" programının ödül töreni Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Vali Mahmut Demirtaş, Adana İl Müftülüğü tarafından Denizli Mahallesi Müminler Camii'nde yaz dönemlerinde öğrencilere verilen, Kur'an-ı Kerim öğretimi kapsamında eğitimlerini tamamlayan çocukları ödüllendirdi.

Programda konuşan derneğin Adana Şube Başkanı Muhammet Veysel Gök, Kur'an-ı Kerim'in insanlığın ortak paydası olduğunu söyledi.

İslam kelimesinin barış ve selam kökeninden türemiş olduğuna işaret eden Gök, "İmanlı ve ihlaslı bir nesil yetiştirme konusunda bizimde çorbada tuzumuz olsun istedik. Genç MÜSİAD Adana, bu konuda bir irade gösterdi. Kur'an-ı Kerim'in merhamet atmosferi içinde inşallah 80 milyon insanımız; ırkı, mezhebi, dili ve rengi ne olursa olsun birlik içinde yaşasın. Bizim tek duamız budur" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş ise, yaz Kur'an Kursu eğitimini tamamlayan çocukları tebrik ettiğini belirterek, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin En Hayırlınız Kur'an-ı Öğrenip, Öğretendir' buyurmuştur. İlimizde çocuklarımıza Kur'an eğitimini veren başta Adana İl Müftülüğümüz ile yaz Kur'an Kurslarına destek veren Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanlığı'na ve tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kurslara katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklarımıza ve onları Camilere yönlendiren tüm ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik, Vali Mahmut Demirtaş'ın öğrencileri ödüllendirmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

(ELF-Y)



17.08.2017 16:07:04 TSI

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