Gölbaşı ilçesi sınıf atladı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, 4. sınıftan 3. sınıf ilçeye yükseldi
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Mülki İdare Amirleri Atama ve Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre ilçenin 4.sınıf ilçeden 3.sınıf ilçeye yükseltildiğini söyledi. Kararın Resmi gazetede yayımlandığını anlatan Özdemir, ilçenin sınıf atlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Özdemir, "17 Ağustos 2017 Perşembe günkü tarih ve 30.157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama ve Değerlendirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2017/1 sayılı tebliği ile yapılan değişiklik ile ilçemiz Gölbaşı 4.sınıftan 3.sınıf ilçe konumuna yükseltilmiştir. Değerli hemhşerilerimize duyurulur" dedi.
(CK-SD-Y)
17.08.2017 16:08:51 TSI
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