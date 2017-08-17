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50 mahalleye 170 kilometre yeni asfalt



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesine bağlı yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışma kapsamında 50 mahallede toplam 170 kilometrelik yeni asfalt serimi gerçekleştirecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Karaköprü İlçesinde başlattığı birinci ve ikinci kat sathi asfalt serimini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı plan ve program çerçevesinde Karaköprü İlçesindeki kırsal 50 mahallede toplam 170 kilometrelik yolda çalışma yapacak. Ekiplerin başlattığı çalışmalarda şu ana kadar 17 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinin sathi asfalt çalışmasıyla tozlu ve çamurlu yollardan kurtulduklarını belirten vatandaşlar, belediye yetkililerine çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Yığınak, Boyunsuz, Yemişli, Gazibey, Ay, Çiftlik, Horzum, Hamurkesen mahallelerinin asfalt çalışmaları tamamlanırken, İsaören, Esenkulu, Mehmetçik, Sarımağara, Otlukalan, Demircik, Külaflı, Pınarbaşı, Cevher, Uğrak, Konak, Akziyaret, Kç Tülmen, Kevik, Ögütçü, Doğanoğlu, İnlice, Göbekli, Alankuş, Tatburcu, Koşma, Karğılı Kümeevler, Esemkulu, Şeyhzeliha, Öztürk, Arıpınar, Bozbey, Yoğunburç, Salıkuyu, Akyatır mezra, Salkım, Kuyucak, Sancak, Kuşluca, A.Salkım, Yusufkuyu, Gölpınar mahallesinde ise çalışmalar yapılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminden önce programa aldığı yolları tamamlayarak halkın hizmetine sunmaya çalışacak.

(Şİ-LO-Y)



17.08.2017 16:09:39 TSI

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