YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Seyitgazi Belediyesi bayrama hazırlanıyor

Seyitgazi Belediyesi bayrama hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye ekipleri rutin çalışmalarının yanı sıra, Seyitgazi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği külliyede park ve bahçeler, demir doğrama, marangoz ve inşaat ekipleri tarafından bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Külliye yakışır bir şekilde bakımların tamamlanacağını belirten ekipler, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde ziyaret yapmaları için büyük çaba sarf edildiğini belirtti.

(AS-Y)



17.08.2017 16:10:09 TSI

NNNN

