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Erzurum'da vergi tahakkuk ve tahsilat verileri açıklandı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:10
Erzurum'da vergi tahakkuk ve tahsilat verileri açıklandı

ERZURUM (İHA) - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Temmuz ayı vergi tahakkuk ve tahsilat verilerini açıkladı. Erzurum'da ocak-temmuz ayları toplamında tahakkuk eden 950.2 milyon TL tutarındaki verginin 535.9 milyon TL'lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 56.40 olarak bildirildi.
BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM
7 aylık ölçekte tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 950.2 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1.3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2.0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 6.5 milyar TL oldu. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 69,1, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46,29, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14,46 olarak hesaplandı.
ERZURUM'UN BÖLGESEL PAYLARI
Ocak-Temmuz ayları içeriğinde tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 535,9 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 749,8 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 2,7 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 71,46, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 47,2, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 19,39 olarak hesaplandı
DOSİAD ANALİZİ
Erzurum tahsil edilen vergi tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde ilk sırada yer aldı. İl tahsil edilen verginin tahakkuka oranı yüksekliği ölçeğinde de KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. DOSİAD analiz merkezince, Tahsil edilen verginin tahakkuka oranı Erzurum'da yüzde 56.40, KUDAKA Bölgesinde yüzde 51.67, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 55.97, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 50.39 olarak hesaplandı.
BÖLGE İLLERİ TAHSİLAT ORANLARI
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bazında vergi tahsilatının tahakkuka oranı yüzde olarak şöyle kaydedildi: Erzurum 56,40, Malatya 52,83, Van 19,37, Elazığ 52,27, Ağrı 53,24, Erzincan 55,22, Kars 58,04, Bitlis 49,05, Muş 51,15, Bingöl 51,52, Iğdır 43,39, Hakkari 20,02, Ardahan 67,64, Tunceli 75,35
(ERZ-AT-Y)

17.08.2017 16:10:24 TSI
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