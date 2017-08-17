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Bolu'da 61 bin fidana can suyu



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 61 bin adet fidan sulandı.

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde bulunan orman köylüsüne gelir getirmesi amacı ile 200 hektarlık alana dikilen 61 bin adet ceviz, badem ve yabanıl meyve fidanları Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından sulandı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağış miktarının az olmasından dolayı fidanların suya olan ihtiyacının karşılanması için İşletme Müdürlüğü tarafından kurulan bir ekip fidanları sulama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla aşırı sıcaklardan etkilenen fidanların kurumalarının önüne geçilerek sağlıklı bir şekilde büyümelerine olanak sağlanacağı ifade edildi.

(FC-GY-Y)



17.08.2017 16:13:34 TSI

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