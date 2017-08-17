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Adıyaman'ın kuzeye açılan kapısı yenileniyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın kuzeyinde bulunan diğer illerle bağlantısını sağlayan Sakarya Caddesi hem alt yapısıyla hem de üst yapısıyla yenileniyor.

Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından Sakarya Caddesinde ilk olarak alt yapısı tamamen değiştirilip yenilendi. Alt yapısı tamamen yenilenen caddenin daha sonra asfalt yapım çalışmaları başladı. Sakarya Caddesinin uzun bir aradan sonra yenilenerek hizmete konulmasından dolayı hem araç sürücüleri hem de vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti.

(CK-Y)



17.08.2017 16:13:44 TSI

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