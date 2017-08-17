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Halk Sağlığı Müdürlüğünden beslenmede su uyarısı



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KIRŞEHİR (İHA) - Halk Sağlığı Müdürü Bekir Demirbaş, hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde beslenmenin en önemli kısmının su tüketimi olduğunu söyledi.

Demirbaş açıklamasında, "Besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınmasında, Hücrelerin, dokuların organ ve sistemlerin düzenli çalışmasında, Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve vücuttan atılmasında, Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında, Vücut ısısının denetiminin sağlanmasında, Eklemlerin kayganlığının sağlanmasında, Çeşitli biyokimyasal olayların gerçekleşmesinde su en büyük yardımcıdır. "dedi.

Sıcakların yoğun olduğu aylarda su ve sağlık konularında bilgi veren Halk Sağlığı Müdürü Demirbaş, "İnsan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğe sudur. Beslenmemizin vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan, besin almadan haftalarca canlılığını sürdürmesine karşın, susuzluk durumunda ancak birkaç gün yaşayabilir.

İnsan vücudunun su içeriği yaşa ve cinsiyete göre yüzde 42 ile 75 arasında değişmekle birlikte yetişkin insan vücudunun ortalama yüzde 59'u sudur. Vücut fonksiyonlarının çalışmasında, metabolizmanın dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonunun gerçekleşmesinde su son derece önemli rol oynamaktadır"diye konuştu.

Su tüketiminin soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığında önüne geçtiğini anlatan Demirbaş sözlerini şöyle tamamladı.

Yapılan çalışmalar uygun miktarlarda günlük su tüketiminin; soğuk algınlığı, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları, cilt sağlığının korunması, organizmanın toksinlerden arındırılması, kilo kontrolü programlarında zayıflamaya yardımcı olması, cildin nem ve elastikiyetinin düzenlenmesinde rol oynaması nedenleriyle selülit oluşumunun önlenmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir."

(EÖ-SK)



17.08.2017 16:13:55 TSI

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