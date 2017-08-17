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Malatya'da müsabaka giriş kartlarının dağıtımına başlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya'da, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlanan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından ise dağıtım ve kontrolü sağlanan, 2017-2018 Futbol Sezonu futbol müsabakalarına serbest giriş kartlarının dağıtımına başlandı.

TSYD Malatya Şubesi tarafından dağıtılan serbest giriş kartları her sene TFF tarafından güncellenerek medya çalışanlarına belirli kriterler aranmak şartıyla dağıtılıyor.

Bu sezon da serbest giriş kartlarının dağıtımına başladıklarını kaydeden TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, kartların dağıtımına başladıklarını belirtti.

Düzenlenen törenle ilk kartı Maldia Dergisi Genel Koordinatörü Bayram Güder'e verdiklerini belirten Güner, "Bilindiği üzere basın mensuplarının statlara girişi çıkışını denetleyen ve düzenleyen kurum TSYD'dir. Biz de Malatya temsilciliği olarak, stat giriş ve çıkışlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına büyük bir titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. TFF'nin hali hazırda bu kartları belirli kriterler doğrultusunda hazırladığı gerçeğinden yola çıkarak, belli bir standart doğrultusunda kart başvurularını aldık. Kimsenin emeğini heba etmeme adına, tamamen TFF ve TSYD kriterlerini göz önüne alarak isimleri belirledik. Bugün de ilk kart teslimini Maldia Dergisi Genel koordinatörü Bayram Güder'e yaptık. Gazetecilerimiz bu kartla daha önceden akreditasyon yapılmak kaydıyla, Türkiye'deki her maçı izleyebileceklerdir. Yeni sezon Yeni Malatyaspor başta olmak üzere, tüm takımlarımıza ve basın çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

(MT-LO-Y)



17.08.2017 16:14:44 TSI

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