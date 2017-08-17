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KYK Elazığ İl Müdürü Döner; "7 yurtta 8 bin 44 öğrenciye hizmet veriyoruz"



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Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Türkiye ve KKTC'de 748 yurtta 600 bin öğrenciye hizmet verdiğini dile getiren KYK Elazığ İl Müdürü Süphi Döner, Elazığ'da ise toplam 7 yurtta 8 bin 44 öğrenciyi aile ortamında ağırladıklarını söyledi.

Türkiye geneli KYK başvuruları devam ediyor. E- Devlet üzerinden yapılan ve 14 Ağustosta başlayan başvurular, 20 Ağustos saat 23. 59'da sona erecek. Değerlendirilen başvuruların sonuçların, 31 Ağustos günü açıklanacağı bildirildi.

KYK Elazığ İl Müdürü Süphi Döner, Ömer Bilginoğlu Yurdunda düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu. KYK 'nın, Türkiye ve KKTC'de 748 yurtta 600 bin öğrenciye hizmet verdiğini dile getiren Döner, Elazığ'da ise toplam 7 yurtta 8 bin 44 öğrenciye hizmet verdiklerini ifade etti.

Gençli ve Spor Bakanlığa bağlı KYK'nın yüzbinlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Döner, "Halen Türkiye ve KKTC'de 748 yurtta 600 binden fazla üniversiteli gence ev sahipliği yapan ve daha fazla üniversiteli gencin barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK, yıl sonuna kadar 650 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan KYK, yeni öğrencilerini karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. 2017-2018 öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve KKTC'de eğitim görmekte olan öğrencilerin yurt başvuruları 14 Ağustos'ta başladı. Üniversiteli gençlerin barınmak için öncelikli tercihi olan KYK yurtlarına başvurular 20 Ağustos saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 31.08. 2017 tarihinde açıklanacak" dedi.

Yurtlarda aile sıcaklığında hizmet verdiklerini aktaran Döner, " Üniversiteli gençlerin ilk tercihi olan KYK, aile sıcaklığındaki yurtlarda barınma başta olmak üzere açık büfe yemek hizmetleri, tüm öğrencilere aylık 285 TL beslenme yardımı, 24 saat sıcak su, ücretsiz ve sınırsız İnternet hizmeti veriyor. Modern şartlara uygun olarak inşa edilen yurtlarda odaların içerisinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve çalışma masası bulunuyor. KYK yaz döneminde okul ve staja devam eden öğrencilere nöbetçi yurtlarda hizmet veriliyor barınma hizmeti veriliyor. İlimizde 4 kız ve 3 erkek yurdu olmak üzere 7 yurdumuzda 8 bin 44 yatak kapasitesi ile 7/24 ve yıl boyunca tatil dönemi dahil olmak üzere kaliteli bir hizmet sunulmaktadır. Öğrencilerimizin barınma ve beslenme hizmetinin yanında zamanlarını en güzel şekilde geçirmeleri için sosyal, kültürel, sportif, el işleri, yabancı dil, resim, müzik başta olmak üzere birçok alanda kurslar düzenlenmektedir" diye konuştu.

(CK-HİV-Y)



17.08.2017 16:14:46 TSI

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