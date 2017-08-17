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Girişimci kursiyerlere belge



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan kursiyerler belgelerini aldı.

Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, BAKKA ve KOSGEB İşbirliği ile gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyelere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törene Bartın Valisi Nusret Dirim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Feridun Güler, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ve kursiyerler katıldı. Törende kursiyerlere belgelerini veren Bartın Valisi Nusret Dirim, "32 saat süren Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile yeni girişimciler kazandırılması, dezavantajlarının olumsuz etkilerini en aza indirip, özgüvenlerinin kazandırılarak kendi işlerinin patronları olma yolunda gereken desteği vermek amaçlanmıştır" dedi.

(AY-GY-Y)



17.08.2017 16:14:57 TSI

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