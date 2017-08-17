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Avantaj Gayrimenkul sahibi Nurettin Gündoğdu:

- "Ev alanın kazandığı bir dönemdeyiz"



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KAYSERİ (İHA) - Coldwell Banker'a bağlı Avantaj Gayrimenkul sahibi Nurettin Gündoğdu, konut piyasasını değerlendirerek, "Ev alanın kazandığı bir dönemdeyiz" dedi.

Coldwell Banker'a bağlı Avantaj Gayrimenkul çalışanlarına yönelik seminer düzenlendi. Düzenlenen seminer öncesinde konuşan Avantaj Gayrimenkul sahibi Nurettin Gündoğdu, Coldwell Banker hakkında bilgiler verdi. Gündoğdu, "Coldwell Banker 1906 yılında kurulmuş bir firmadır. 49 ülkede 3 bine yakın ofisi ve 120 bin gayrimenkul danışmanı ile faaliyet gösteriyor. Bu sayısı Türkiye'de ise 122 ofis ve bin 352 gayrimenkul danışmanı olarak devam ediyor. Bizim hedefimiz insanların güvenini kazanıp başarılı işlerin altına imza atabilmektir" dedi.

Ev alanın kazandığı bir dönemin yaşandığını belirten Gündoğdu, şunları söyledi:

"Kayseri'de her sektörde olduğu gibi durgunluklar yaşıyoruz. Döviz kurlarının hareketli olması, banka faaliyetlerinin yükselişe geçmesi ve gayrimenkulünü satacak olan insanların fiyatlarında yükseliş göstermelerinden dolayı fiyatlar artıyor. Fiyat artınca da alım gücü biraz daha düşüyor ama genel olarak sektörümüzde durgunluk var. Yaz aylarında bu durgunluktan bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü gurbetçi vatandaşlarımızın da gelmesiyle birlikte piyasa hareketlendi. Şuanda faiz oranları gittikçe yükseliyor. Yeni yapılan inşaatlarında maliyet fiyatları yükseliş gösteriyor. Şu zamanda ev alanın kazandığı bir dönemdeyiz."

(AG-SK)



17.08.2017 16:15:26 TSI

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