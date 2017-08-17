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Müdür Keleş haltercilere başarılar diledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Çorum'da, 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Gençler ve 23 yaş altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası öncesi, Adıyamanlı halter sporcularının antrenmanını yerinde izleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve şube müdürleri sporculara başarılar diledi.

Şampiyonluk için azimle çalışan sporculara destek amacıyla antrenmanlarını izleyen Müdür Keleş, "Çorum'da yapılacak olan şampiyonaya ilimizden 1 Antrenör 4 bayan 6 erkek olmak üzere 11 sporcu kafilesi ile katılacağız. Halter branşında ilimizde birçok başarılı sporcu yetiştirdik. Bu sporcularımızdan özellikle Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 3'sü Sporcu kızımız Gamzegül Kızıldağ'ın başarısı tesadüf değildir. Ben şampiyonaya katılarak madalya ve derece ile döneceğine inandığım sporcularımıza ve antrenörümüze başarılar diliyorum" dedi.

(CK-LO-Y)



17.08.2017 16:15:53 TSI

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